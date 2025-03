Rimini, donato un ecografo all’ospedale

RIMINI. Ieri mattina, alla presenza delle istituzioni e dei responsabili dell’Ospedale Infermi, l’Associazione Rimini per Tutti ha consegnato un ecografo. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, i consiglieri regionali Emma Petitti, Alice Parma e Paolo Trande, il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi, Bertino Astolfi Presidente Associazione Rimini per Tutti, Tiziana Perin direttore unità operativa pronto soccorso e medicina d’urgenza, Annamaria Carlini U.O. pronto soccorso e medicina d’urgenza e coordinatrice del progetto, Ilaria Gessaroli medico, Francesca Raggi direttore sanitario del presidio ospedaliero Rimini -Santarcangelo, Cristina Fabbri direttore infermieristico.

La dottoressa Tiziana Perin, direttore unità operativa pronto soccorso e medicina d’urgenza, ringraziando per questa donazione all’ospedale sottolinea: «Importantissima la sinergia tra pubblico, inteso come ASL Romagna e privato, come comuni cittadini ed associazioni, toccati direttamente sul territorio e partecipi della crisi del sistema sanitario. Questa donazione rende ragione della vostra partecipazione a tenere alta la vita del sistema sanitario nazionale che è qualcosa di fondamentale per la serenità di tutta la comunità».