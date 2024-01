Rimini. Dodicimila euro per fare giocare il figlio nella squadra di calcio, assolto procuratore

Baby calciatore e padre lo accusavano d’aver chiesto 12mila euro con la promessa di garantire al giovane che avrebbe calcato il rettangolo verde con la maglia del Bellaria calcio. L’accusa, però, non ha retto al vaglio del Tribunale di Rimini ed il procuratore seduto sul banco degli imputati per rispondere di estorsione, dopo tre udienze, è stato assolto. Ora la parte civile tutelata dall’avvocato Maurizio Valloni, lette le motivazioni della sentenza, deciderà assieme ai propri assistiti se presentare o meno ricorso in appello. L’imputato era difeso dall’avvocato Mario Ciafrè del Foro di Ascoli Piceno.

La storia

A trascinare il procuratore in aula, come detto, la querela presentata da padre e figlio che, dopo due mesi trascorsi in tribuna perché non veniva neppure convocato nonostante si allenasse con regolarità, ha deciso di tornare dai genitori a Catanzaro. Nella denuncia ha raccontato di essere stato avvicinato dal procuratore al termine del girone d’andata del campionato di Serie D quando vestiva la maglia del Giulianova, categoria che lo avrebbe dovuto vedere tra i protagonisti del centrocampo anche per la società del Riminese. Il passaggio era stato un’operazione a costo zero: in queste categorie, infatti, il cambio di squadra avviene spesso con semplici scambi di cartellini. L’ingaggio poi solitamente è rappresentato da vitto e alloggio.

Il trasferimento

Fatte le valigie il ragazzo è sbarcato in Romagna. La richiesta di denaro sarebbe giunta poche ore dopo la chiusura del mercato di riparazione, quando ormai nessuno può più cambiare squadra. Il procuratore originario di Ascoli Piceno, molto conosciuto nell’ambiente, lo avrebbe avvicinato e avrebbe scandito la richiesta costatagli il processo per estorsione. Avrebbe messo un tempo abbastanza lungo per far fronte al pagamento, prima di ripensarci. I soldi, seppur a malincuore, dalla Calabria sono partiti come dimostrato da due assegni e un bonifico fatti dal padre le cui copie sono state parte integrante del fascicolo della pubblica accusa. Versamenti che sono stati fatti su precisa indicazione del procuratore, secondo la Procura, non sul suo conto ma su quello di una società di calcetto ascolana.