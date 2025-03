Rimini, dipendenze digitali: 10 ragazzi presi in carico in percorsi clinici con psicologi ed educatori

In questo panorama, il Servizio Dipendenze Patologiche insieme al Distretto sta portando avanti diverse progettualità intorno al mondo del gaming, il quale, ad oggi, risulta l’unico settore in cui la dipendenza digitale è stata scientificamente riconosciuta come patologica. A Rimini un progetto particolarmente innovativo è quello di ‘A-Good Game Space’, una casa per il contrasto al gioco d’azzardo e le ludopatie che offre anche un servizio di consulenza legale. Lo spazio, in via Bramante 10, è messo a disposizione in comodato d’uso gratuito dal Comune di Rimini e propone attività di prevenzione e ‘gioco consapevole’, offrendo con confronti informativi e senza pregiudizi. Martedì 1° aprile, dalle ore 18 alle ore 20, si terrà l’incontro ‘Navigare tra i social...ma quali?’ rivolto alle famiglie insieme ad esperti, psicologi e professionisti. Quando necessario, poi, vengono messi in campo percorsi clinici con psicologi ed educatori. Nel 2024, in particolare, 10 ragazzi sono stati presi in carico proprio grazie a questo approccio meno stigmatizzante.