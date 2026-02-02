Rimini. Delitto di Pierina: il racconto di Valeria, i gatti e lo “smemorato di Collegno”. “Tradimento, se l’avessi saputo sarebbe morta Manuela”

Oggi la testimonianza centrale è stata quella del capo della Squadra Mobile, il vice questore aggiunto Marco Masia, chiamato a chiarire la registrazione di una conversazione tra Valeria Bartolucci e il giornalista Rai Valerio Scarponi, avvenuta nel febbraio 2024. Un dialogo privo, secondo gli inquirenti, di riscontri oggettivi, nel quale la donna associò ai protagonisti della vicenda i nomi di quattro gatti (Oreo, Otello, Ares e Irina o Erminia), attribuendo la responsabilità dell’omicidio ai fratelli Bianchi (quale risultato di un forte chiarimento tra Pierina e la nuora) e suggerendo anche modalità per eliminare le tracce nel garage. La stessa tirò poi in ballo anche la nipote di Pierina, Giorgia, la quale, secondo lei, quella mattina avrebbe visto tutto. E, sempre usando i nomi dei gatti, se lei avesse scoperto della relazione non ci sarebbe stato l’omicidio della pensionata, ma bensì quello della Bianchi. A causare invece l’incidente a Giuliano Saponi (per lei lo “smemorato di Collegno”), avvenuto il 7 maggio 2023 mentre si stava recando in bici al lavoro, l’ipotesi è che potrebbe essere stato Loris Bianchi. «Valeria in quel momento non era lucida – ha commentato la sua legale, Chiara Rinaldi –. Un momento di estrema difficoltà di una donna che si è trovata in un tritacarne. Non so però cosa confermerà nella sua deposizione (in programma il 23 febbraio, ndr)»