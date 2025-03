«Signora Bianchi, guardi negli occhi Dassilva e mi dica se conferma quanto fin qui detto». E’ terminato con un colpo di scena il lungo incidente probatorio per interrogare Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell’ottobre del 2023 a Rimini. Il gip Vinicio Cantarini al termine dell’udienza ha disposto che venisse rimosso il paravento dietro il quale per tre giorni Manuela ha reso dichiarazioni che di fatto aggravano la posizione di Louis Dassilva e le ha chiesto di guardare in faccia il senegalese. «Guardando negli occhi il Dassilva, lei conferma quanto fin qui detto?», ha chiesto il gip. E Manuela Bianchi ha semplicemente risposto «Sì confermo».

Non è stato certamente un confronto diretto per il quale forse bisognerà aspettare il processo, ma comunque la tensione nell’aula era palpabile come l’emozione. Il gip ha anche stabilito il termine a martedì per depositare le varie consulenze, dopodiché il giudice deciderà sull’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi.