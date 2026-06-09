Rimini, delitto di Pierina, è il giorno della verità: incubo ergastolo per Louis Dassilva - VIDEO GALLERY

L’attesa è finita. Dopo nove mesi di udienze, oggi è il giorno del giudizio per Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nei garage del condominio di via del Ciclamino. Questo almeno in teoria perché in tribunale è stata allestita anche una zona notte per i giurati nel caso in cui la camera di consiglio dovesse protrarsi.
Fin dalle prime ore di questa mattina, tutti gli occhi d’Italia saranno puntati sul Palazzo di Giustizia di Rimini e, in particolare, sull’aula collegiale Falcone-Borsellino dove, tra il tardo pomeriggio e la serata (sempre appunto che non si vada oltre), dopo le repliche della Procura e degli avvocati delle parti civili e le controrepliche della difesa, è attesa la sentenza di primo grado della Corte d’Assise presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, al suo ultimo caso riminese prima della pensione.