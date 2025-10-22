Rimini, delitto di Pierina, Barzan: “Faccia a faccia in aula con Dassilva? Manuela non ha paura”

C’erano tutti (o quasi) lunedì in aula ad assistere alla seconda udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre di due anni fa nel garage del condominio di via del Ciclamino. C’era l’unico imputato Louis Dassilva, elegantissimo seduto vicino ai suoi avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Qualche fila più indietro c’era anche la moglie Valeria Bartolucci insieme alla legale Chiara Rinaldi. Dall’altra parte dell’aula i figli di Pierina, Giacomo, Giuliano e Chiara Saponi con gli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo. Grande assente, come nella prima udienza, Manuela Bianchi. Dell’ex amante di Dassilva nonché ormai ex moglie di Giuliano Saponi si è però parlato molto. La Corte ha infatti rinviato la decisione sulla possibilità di risentirla come testimone della difesa, ma su circostanze diverse da quelle trattate a marzo nell’incidente probatorio. Di conseguenza al momento è ancora in sospeso anche il faccia a faccia richiesto dalla difesa tra la stessa Bianchi e Louis Dassilva.

«Resta al momento in riserva il confronto tra Manuela e Louis, la cui eventuale ammissione dovrà essere valutata dal Collegio alla luce della sua effettiva pertinenza ai fini dell’accertamento, in un quadro probatorio che, allo stato, appare già sufficientemente strutturato. Noi però nel caso non abbiamo alcun timore del confronto - hanno commentato l’avvocata di Manuela Bianchi, Nunzia Barzan e il consulente tecnico di parte Davide Barzan -. L’udienza in Corte d’Assise ha avuto un rilievo significativo sotto il profilo processuale. Il rigetto delle eccezioni preliminari della difesa, in particolare di quelle relative all’incidente probatorio reso da Manuela Bianchi, determina la cristallizzazione di tale atto come prova pienamente utilizzabile in dibattimento, consolidando l’impianto accusatorio a carico dell’imputato. Parimenti, la nuova istanza di rito abbreviato proposta dalla difesa di Louis Dassilva è stata dichiarata inammissibile, attesa la natura dei reati contestati, puniti con l’ergastolo e quindi non suscettibili di definizione nelle forme del rito speciale».