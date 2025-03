Rimini. Dalla vacanza a volontaria, ora apre la terza scuola in Tanzania

In dirittura d’arrivo la terza scuola in Tanzania, “Cuori in viaggio” cerca volontarie maggiorenni. «Volete venire a fare un periodo di volontariato in Tanzania zona Kilimanjaro?».

Inizia così la chiamata alle armi della belligeana Patrizia Di Flumeri, presidente di Cuori in Viaggio, associazione no profit fondata da oltre dieci anni e rivolta a donne maggiorenni che vogliano prestare aiuto in un orfanotrofio che ospita 40 bambini. Solo donne, spiega subito a scanso di equivoci, «perché la struttura è cattolica e gestita da suore presso cui si alloggerà».

Per partecipare, è necessaria la conoscenza lingua inglese, perciò è previsto un colloquio preventivo in inglese oltre ad un confronto per capire se questa è un’esperienza che fa al caso di ognuno. Posti permettendo, le candidate giudicate idonee potranno recarsi in Tanzania «in qualsiasi periodo dell’anno». Spese di viaggio, vitto e alloggio, si precisa ancora, saranno «a carico dei volontari».