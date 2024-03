Rimini, dall’albergo all’autolavaggio: chiuse 5 attività per lavoro nero e multe per oltre 140mila euro

Nell’ultimo periodo sono state controllate dai Carabinieri del NIL 9 ditte nel comune di Rimini e nei confronti di 5 è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale.

In particolare è stata sospesa una struttura alberghiera gestita da imprenditore italiano per la presenza di 2 lavoratori occupati “in nero” di nazionalità straniera e omessa formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

Stesso destino per un emporio commerciale del centro storico gestito da un imprenditore straniero per la presenza di un lavoratore “in nero” di nazionalità straniera, per l’omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali e l’omessa formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Sospese anche 2 imprese edili gestite da imprenditori italiani per la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza negli ambienti di lavoro. Infine, stop anche ad un autolavaggio gestito da imprenditore straniero per la presenza di 2 lavoratori “in nero” di nazionalità straniera, per l’omessa formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro, l’omessa osservanza delle disposizioni di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e l’inosservanza circa le modalità di corresponsione della retribuzione.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 140.000 euro.