Rimini. Dall’agricoltura all’eolico focus sulla transizione a Key da mercoledì a venerdì

RIMINI. Comunità energetiche rinnovabili, mobilità elettrica, agrivoltaico, eolico off shore ma anche possibili risposte alle “proteste dei trattori” per un’agricoltura sostenibile: questo e tanto altro all’Expo della transizione energetica, ovvero Key-The Energy Transition Expo, manifestazione di Ieg, in programma del 28 febbraio all’1 marzo, alla fiera di Rimini. Il programma di convegni e appuntamenti di approfondimento si caratterizza per qualità e per la forte componente internazionale, che si affianca agli 800 brand in mostra, confermandosi l’expo della transizione energetica e appuntamento di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo.

In particolare, nei tre giorni della manifestazione si alterneranno numerosi eventi, convegni e dibattiti, definiti dal Comitato tecnico scientifico di Key, presieduto da Gianni Silvestrini e formato da istituzioni, associazioni industriali di categoria, associazioni tecnico-scientifiche, enti e fondazioni per riflettere sulle trasformazioni che stanno caratterizzando il mercato dell’energia e sulle politiche energetiche e climatiche in Europa alla luce dei nuovi Pniec, (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima). In dettaglio, alcuni degli appuntamenti principali: il Forumtech, mercoledì 28 febbraio, appuntamento dell’associazione Italia Solare, sulle novità e le opportunità tecnologiche e normative presenti sul mercato. Sempre il 28 febbraio, dalle 14.30, è in programma il Key Energy Summit, in cui sarà presentato lo studio “Il governo del sistema, la chiave per la transizione”, sulla strategia coordinata per rinnovabili, storage e reti per decarbonizzare l’Italia. Nelle conclusioni, il punto di vista del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, illustrate dal ministro Gilberto Pichetto Fratin. Il giorno successivo si apre con la presentazione del II Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, promosso da Fondazione Symbola e Ieg, in collaborazione con le principali associazioni di categoria del comparto. Nella stessa giornata, alle 17, alla Cupola Lorenzo Cagnoni-Innovation Square, sarà consegnato il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni. Centrale anche il tema delle “Comunità energetiche rinnovabili”, su cui si soffermeranno gli eventi “Le comunità energetiche rinnovabili e solidali di Legambiente: focus su BeComE, la campagna nei Piccoli Comuni realizzata con Kyoto Club e AzzeroCO2” e “l’Osservatorio per le Comunità Energetiche di Enea”.

Di eolico si occuperanno tre eventi curati da Anev: “La semplificazione per raggiungere gli obiettivi Pniec” e “L’industria eolica per la transizione energetica”, giovedì 29 febbraio, infine il “Summit sull’eolico offshore” in Italia e in Europa, per approfondire le prospettive della tecnologia offshore nell’area del Mediterraneo attraverso l’analisi della normativa di settore, le esperienze europee e le testimonianze delle aziende. Infine, dedicato all’attualità, l’evento a cura di Kyoto Club “Proteste trattori: quali opzioni per coniugare agricoltura sostenibile, energie rinnovabili e mercati del carbonio?”, che analizzerà le problematiche e le opportunità della transizione energetica in questi settori (28 febbraio).

Di agrivoltaico si parlerà nel convegno “Lo sviluppo dell’agrivoltaico sostenibile, la complessità del modello ibrido”, a cura di Enea. L’altra faccia della medaglia invece sarà trattata l’1 marzo nel convegno “La tutela del paesaggio nella transizione energetica, una sfida possibile. Come unire crescita delle rinnovabili e salvaguardia del patrimonio naturale e artistico?”, a cura di Althesys. Sul fronte della mobilità elettrica, il primo evento previsto, dal titolo “L’infrastruttura di ricarica che verrà”, previsto il 28 febbraio, a cura di Anie.

Enea curerà, invece, nella stessa giornata “La mobilità elettrica tra presente e futuro”. E ancora, l’evento “Le competenze per fare impresa e lavorare nella mobilita` elettrica”, a cura di Motus-E, il 29 febbraio. Il Comitato tecnico scientifico di Key curerà invece il convegno “Veicoli commerciali alla (ri)carica! Elettrificazione del trasporto merci in Italia e attuazione delle infrastrutture di ricarica”. Spazio al tema della Sustainable City con Anci, giovedì 29 febbraio, a “Il punto su policy, strumenti e azioni per efficientare gli asset dei Comuni”: filo conduttore è decarbonizzazione, transizione energetica e sostenibilità climatica, a partire dai consumi e dall’efficientamento energetico degli asset delle amministrazioni locali. In collaborazione con Aidi (Associazione Italiana di Illuminazione) infine, nel programma di Key ci sarà spazio anche per l’illuminazione e il ruolo che ricopre nella realizzazione delle città del futuro, con 4 talk dedicati dal titolo “Incontri di Luce”. Nello specifico i talk si occuperanno di prestazioni energetiche dei sistemi di illuminazione degli edifici residenziali e sistemi di controllo (28 febbraio), fotovoltaico e illuminazione d’emergenza nei disastri ambientali e nelle guerre e stato dell’arte dell’utilizzo dei fondi del Pnrr destinati all’illuminazione pubblica (29 febbraio), il ruolo dell’illuminazione nell’efficientamento energetico industriale (1 marzo).