Rimini, dal sequestro di due tonnellate di marijuana alla lotta contro camorra e ‘ndrangheta: la Finanza lo promuove per “meriti eccezionali”

Il Comandante della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini, Luogotenente C.S. Marco Mandrelli, è stato promosso, per “meriti eccezionali” di servizio al grado di Sottotenente con decorrenza dal 13 febbraio.

Tra le operazioni di servizio in cui il neo Ufficiale si è distinto ricordiamo: l’Operazione 100% che portò al sequestro di 2 tonnellate di marjuana e 4 arresti, l’Operazione Eden Brand, complessa indagine di polizia economico-finanziaria in materia di contraffazione dei marchi, auto-riciclaggio e fiscalità internazionale, l’Operazione Darknet con la quale è stata documentata per la prima volta la presenza del crimine organizzato di matrice camorristica nella provincia di Rimini, l’Operazione Popilia che ha permesso di disarticolare una cellula criminale stabilmente stanziata nella provincia riminese, composta da soggetti di origine calabrese attigui alla ‘ndrangheta che si stava insinuando nelle attività del distretto turistico e balneare della costa emiliano romagnola ed infine l’Operazione Steal Oil, che ha consentito di fare luce su una ben strutturata organizzazione criminale a carattere transnazionale – con base a Rimini ma operante anche nel Lazio, Umbria, Abruzzo e in Belgio – responsabile di una pluralità di “reati fine” a sfondo economico-finanziario, tra cui svariate intestazioni fittizie di società, tentata truffa ai danni dello Stato in relazione alla illecita richiesta di finanziamenti pubblici a carico del PSR (bando della Regione Umbria), ricettazione, contrabbando internazionale di oli minerali e frode nell’esercizio del commercio.