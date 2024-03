Rimini, dal bilancio un avanzo di 18 milioni per la piazza sopra il parcheggio di piazzale Marvelli e per l’impianto di atletica

Il bilancio 2023 del Comune di Rimini si è chiuso con un risultato positivo complessivo di amministrazione di oltre 178,3 milioni di euro, in crescita rispetto al rendiconto precedente di circa 8 milioni. La Giunta di Rimini ha dato l’ok allo schema di rendiconto di gestione che sarà prima sottoposto all’organo di revisione per posi essere discusso per l’approvazione dal Consiglio comunale. “Questi numeri definiscono la spina dorsale di quello che è stato il secondo bilancio di questa amministrazione, su cui avremo poi modo di confrontarci in maniera approfondita nell’ambito del passaggio in commissione e Consiglio comunale”, sottolineano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore al Bilancio Juri Magrini. Già da questi primi elementi, aggiungono, “si conferma come, pur a fronte del perdurare delle incertezze su scala globale e nazionale, il nostro ente può contare su un bilancio con basi solide, in grado tanto di far fronte alle spese necessarie per garantire un elevato standard qualitativo e quantitativo di servizi ai riminesi quanto di continuare a investire in progetti utili per proseguire nello sviluppo infrastrutturale ed economico della città”. Un percorso che sindaco e assessore giudicano “in continuità con gli anni passati: basti pensare che il bilancio 2023 ha potuto contare su innesto di circa 36 milioni ereditati dal precedente esercizio finanziario, utilizzati in gran parte per dare gambe a investimenti nella prospettiva di proseguire nella riqualificazione della città”.

Parcheggio e impianto di atletica

Con l’avanzo libero si vuol fare altrettanto: “La proposta che vogliamo condividere con il Consiglio è di destinare i circa 18 milioni di avanzo libero al finanziamento di due progetti di grande rilevanza: la progettazione e realizzazione della piazza che sorgerà sopra il parcheggio interrato di piazzale Marvelli e la creazione dell’impianto destinato all’atletica leggera che abbiamo intenzione di collocare nella zona sud di Rimini, in via Melucci. Due tasselli che contribuiscono a rendere sempre più definito il disegno della città”.