Rimini, dal 15 aprile stop al riscaldamento

Martedì prossimo 15 aprile stop all’accensione dei riscaldamenti a Rimini. Lo ricorda il Comune, precisando che il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale varia a seconda della zona climatica di appartenenza. Rimini è classificata in Zona “E”, e quindi prevede il periodo di normale funzionamento degli impianti dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno con al massimo 13 ore giornaliere di accensione, comprese tra le 5 e le 23 di ciascun giorno. In base alle attuali condizioni meteo, il Comune non ha al momento previsto deroghe alla data del 15 aprile.