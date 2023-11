Rimini, dai rifiuti dell’alluvione un’auto da Formula Uno: “Il nostro messaggio di speranza”

«La vita quotidiana distrutta e portata via dalle acque dell’alluvione è rinata nelle opere d’arte». Così Andrea Mandalari e Matteo Lucca, docenti dell’Accademia di Belle arti rispettivamente di Rimini e di Ravenna, raccontano la storia e lo spirito dell’automobile di Formula 1 che campeggia tra le torri di vetrocemento davanti all’ingresso principale della fiera di Rimini.

Pezzi di plastica, dischi del liscio romagnolo come alettoni e giocattoli per carrozzeria, di questo si compone la macchina realizzata nell’ambito del progetto Scart, lanciato dalla multiutility Hera, che si propone di realizzare vere e proprie sculture con rifiuti e materiali di recupero raccolti nel post alluvione. A ideare il veicolo fiammeggiante, proprio i due artisti e insegnanti nelle Accademie di Belle Arti, Mandalari e Lucca, insieme alla studentessa Martina Tumedei. L’opera d’arte che, all’ingresso di Ecomondo, riprende le linee di un bolide da corsa è stata realizzata a prezzo di diversi mesi di lavoro certosino.

Immancabile il colore rosso che riecheggia il titolo “La Romagna nel cuore”. «Ciò che vogliamo trasmettere - spiega Andrea Mandalari - è un messaggio di speranza. L’auspicio è che sia possibile tirar fuori la bellezza per ripartire, anche dalla disperazione delle cose perse e rovinate per sempre. Un monito per ricominciare. A breve questa macchina da corsa rivestita di rifiuti andrà in mostra di città in città lungo tutta la penisola. Le date saranno comunicate da Hera». A fare la parte del leone tra materiali riusati e provenienti da ogni parte della Romagna sono gli elementi plastici, anche se non mancano curiosità come i dischi del Liscio da cui sono stati ricavati gli alettoni e addirittura giocattoli, elettrodomestici nonché valigie o pezzi d’arredo. Un mondo colorato e malinconico, da cui emerge la quotidianità, un tempo data per scontata e poi strappata via dall’alluvione che nel maggio scorso ha travolto la Romagna.

La passione di Romagna

L’idea della macchina da corsa, rossa, «colore che è un po’ il filo conduttore di quest’opera» puntualizza Mandalari, vuole essere insieme un omaggio alla terra di Romagna e un auspicio per il futuro. I due artisti spiegano infatti che con la scultura si intende «valorizzare la passione e l’eccellenza tutta romagnola per i motori, ma anche rappresentare la pulsione per il futuro, la velocità, la voglia di spingere sull’acceleratore, andare avanti e “dare di gas”».