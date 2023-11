Rimini, “dai nostri garage partono cibo, giochi e vestiti per gli alluvionati”

«Abbiamo cominciato coinvolgendo sempre più persone. Oggi i nostri garage sono diventati dei depositi».

Lo spiega in questi termini Monica Degli Innocenti, 51enne residente a Rimini, il lavoro svolto assieme ad Andrea Casalboni, 46 anni, di Bellaria-Igea Marina. Si tratta in sostanza di una rete solidale, quella creata dai due amici e “compagni” d’avventura, che ormai coinvolge volontari e attivisti sparsi in ogni dove.

Scesi in trincea durante l’alluvione dello scorso maggio in Emilia Romagna, Andrea e Monica sono ora impegnati in un’ulteriore missione: portare aiuti alle zone alluvionate della Toscana.

Degli Innocenti, come è nata la sua collaborazione con Casalboni?

«Io e Andrea ci conosciamo da anni. Lui ha iniziato a portare aiuti a Cesena assieme ai ragazzi di Amazon e alle ragazze della Banca del Tempo di Bellaria. Poi ha continuato in solitaria, coinvolgendomi in questo progetto. Abbiamo aiutato principalmente Forlì, Cesena, Conselice e Sant’Agata».

State proseguendo da soli?

«Tutt’altro. Siamo riusciti a creare una rete solidale molto vasta. Grazie ai social ci siamo messi in contatto con volontari provenienti da tutto il nord e centro Italia, che come noi hanno cercato di raggiungere le zone colpite dall’alluvione. E poi tantissime famiglie e singoli hanno iniziato a collaborare, inviandoci di tutto. Generi alimentari, stivali, pale, abbigliamento: articoli di ogni genere».

Dove vengono stoccate le merci, e come raggiungono le zone alluvionate?

«Ben presto ci siamo accorti che il garage di Andrea, adibito a deposito, non bastava più. Per questo ho messo a disposizione anche il garage della mia abitazione di Rimini. Dentro c’è stoccato di tutto. Anche cumuli di giochi che adoperiamo per le feste che organizziamo per i bambini. Quelle di Conselice e Sant’Agata sono state un successo. Per trasportare le cose utilizziamo le nostre auto, oppure utilizziamo i furgoni che ci vengono dati in prestito. In determinate circostanze li abbiamo affittati a nostre spese».

Siete scesi in campo anche per la Toscana?

«Assolutamente sì. La scorsa settimana è partito un nostro furgone carico di pale, stivali, tute, detergenti, generi alimentari. A breve ne partirà un altro. La rete di volontari che abbiamo costruito sui social ci dà una grande mano. Non saprei neanche dire quante persone abbiamo raccolto. È un tam tam mediatico incredibile».