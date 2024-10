Rimini, da Sgr progetti a scuola per 6mila studenti

Seimila studenti riminesi saranno coinvolti in questi mesi dai progetti di Sgr per la Scuola, messi a punto in accordo con la dirigenza scolastica e i docenti, insieme agli esperti chiamati ad arricchirne i contenuti.

Più rispetto e amicizia, più utilizzo sicuro del cellulare per sé e per gli altri, più capacità di riconoscere le emozioni anziché aggirarle, più debate anziché pregiudizi; e ancora, più uso coscienzioso delle risorse ambientali, più amore per il proprio territorio.

È questo il robusto filo rosso che collega il programma di “Laboratori a scuola” che il Gruppo SGR ogni anno offre al territorio attraverso percorsi specifici, dalle scuole per l’infanzia fino a quelle secondarie di secondo grado.

Torna per il 6° anno consecutivo il progetto “Da spettatori a protagonisti”, dedicato a 1700 studenti di medie e superiori di Morciano, Ospedaletto, Misano, Bellaria e Rimini.

Le novità riguardano le tematiche dei laboratori che offrono ai ragazzi l’opportunità di cimentarsi con le emozioni, con la comunicazione empatica e anche con l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi elettronici., con focus sulle conseguenze in termini di salute e relazioni personali che derivano da una eccessiva esposizione ai social.

36 scuole dell’infanzia e circa 2.300 bambini partecipano al progetto ‘L’energia che ti fa crescere’, laboratorio consolidato per ricordare ai bambini i valori fondamentali di amore e amicizia, come fonte di energia delle nostre vite.

Oltre 40 classi di scuola primaria e circa 1.000 alunni hanno invece aderito al nuovo progetto ‘Le avventure di Segugio e Defender’, rappresentazione animata di un gioco che scopre il mondo del metano e le regole per usare in sicurezza il gas.

A 20 classi della scuola primaria è infine dedicato il consolidato progetto ‘Mercatino e orto: prodotti a Km zero’, incentrato sui prodotti alimentari locali, per far conoscere il territorio ed educare ad una alimentazione sana. Sono coinvolti circa 600 alunni delle scuole primarie riminesi.

I progetti dedicati alla scuola d’infanzia e primaria sono coordinati da Elisa Tamagnini e Tiziana Granata, mentre i progetti delle scuole secondarie di primo e secondo grado da Nicoletta Renzi e Primula Lucarelli.