Rimini. Da hotel a residenza, multa milionaria. La battaglia legale arriva in Cassazione

Battaglia legale senza fine sulla multa da 1.600.000 euro inflitta dal Comune alla Golden Srl «per l’abusivo cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale» di un immobile di sua proprietà in viale Fano, a Bellariva: a dicembre il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società dando ragione a Palazzo Garampi, ma gli avvocati Giuseppe Nicolò e Federico Todeschini non si danno per vinti e ora giocano la carta della Cassazione. Una soluzione che tenterà di passare per le maglie strette del diritto, dal momento che l’impugnazione di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato è consentita in rare occasioni: la Costituzione la ammette «per i soli motivi inerenti alla giurisdizione». In sostanza, gli avvocati di Golden Srl chiederanno alla Suprema Corte l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato, con successivo rinvio. Puntano, insomma, a discutere nuovamente la causa nel merito davanti ad un tribunale amministrativo, cercando di convincere il Palazzaccio che nei gradi di giudizio sarebbero stati ravvisabili vizi di forma. Dal canto suo il Comune ha già risposto con una delibera della Giunta che affida l’incarico legale difensivo all’avvocata Simona Gessaroli.