Rimini, da Cia-Conad 138mila euro a Pediatria e Neuropsichiatria infantile

I Commercianti Indipendenti Associati-Conad tornano a sostenere la sanità romagnola, con un progetto di solidarietà sociale in particolare rivolto all’ospedale di Rimini. Questa mattina all’Infermi si è infatti svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di 138.000 euro in favore dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, somma raccolta attraverso l’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita Conad a fine 2024, nel periodo delle festività. Una raccolta resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney. Per ogni campanella distribuita nei punti vendita di tutto il territorio italiano (258 quelli su cui può contare la cooperativa al 31 dicembre 2024), infatti, Conad ha devoluto 50 centesimi da destinare a favore degli ospedali per finanziare reparti o progetti pediatrici, dando così un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio e a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.