Rimini, da anni spacciava nel parcheggio delle “Befane”: condannato a 8 mesi

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato di Rimini ha monitorato le aree nei pressi del centro commerciale “Le Befane”, come possibili zone di spaccio, acquisendo notizie sul fatto che un uomo, di nazionalità albanese, a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata, era dedito allo spaccio di stupefacenti.

Pertanto nella mattina del 28 gennaio è stata individuata l’autovettura segnalata presso il parcheggio di un negozio di quella zona, con a bordo un giovane, che, dopo essere sceso dal mezzo, si è diretto verso un’altra autovettura al cui consegnava al conducente una dose di cocaina. L’acquirente, un italiano, è stato fermato dagli operatori di Polizia ed ha confermato l’acquisto della dose, riferendo che da circa due anni avveniva lo scambio con cadenza settimanale, pertanto è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Rimini.

Lo spacciatore è stato identificato e, a seguito di perquisizione estesa anche al proprio domicilio, sono state rinvenute in suo possesso 13 dosi di cocaina, per un totale di circa 10 grammi, oltre a materiale di confezionamento e 4600 euro in contanti, che sono stati sequestrati quale evidente provento dell’attività illecita.

L uomo veniva tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo a seguito del quale veniva convalidato l’arresto e condannato ad otto mesi di reclusione con pena sospesa, multa di 2000 euro ed una confisca di 4000 euro.