Incendio nel primo pomeriggio di oggi in una abitazione in via Federico Rossi a Rimini. Per cause in via di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, le fiamme hanno iniziato a divampare nella cucina dell’abitazione di una donna disabile, che in quel momento non era in casa, a differenza della badante, rimasta intossicata dal fumo e soccorsa dai sanitari del 118.