Rimini, crescono i maltrattamenti agli animali: “Già 134 segnalazioni nei primi 8 mesi del 2025”

Facendo un confronto, nel 2024 si erano registrate 165 segnalazioni totali, nei soli primi otto mesi del 2025 se ne contano già 134. Le sanzioni amministrative del 2024 erano state 24 per un totale di 2.921,39 euro con sei sequestri (10 animali tra cani e gatti), mentre le informazioni di reato erano state tre. “Il rispetto per gli animali d’affezione è un indicatore fondamentale del livello di civiltà della nostra comunità- sottolinea l’assessora con delega al Benessere degli Animali, Francesca Mattei- I dati dimostrano quanto ancora sia necessario lavorare in questa direzione, sostenendo la scelta di introdurre un animale nella propria vita con la massima consapevolezza degli sforzi necessari, in termini di impegno, tempo e non di meno economici che questo comporta. Continueremo a porre grande attenzione e a destinare risorse significative al contrasto del maltrattamento degli animali, intensificando i controlli e la sensibilizzazione, perché ogni forma di crudeltà verso creature indifese è inaccettabile nella nostra società”.