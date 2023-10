Rimini. Crea falso profilo per adescare uomini e inviarli sotto casa della ex: si presentano a decine

Per rendere un inferno la vita della sua ex, ha creato due falsi profili social dove offriva prestazioni sessuali e scambio di immagini hard gratuitamente. Per essere certo di colpire nel segno oltre a diverse immagini della donna, nelle note ha scritto anche numero di telefono e indirizzo. In decine hanno chattato su WhatsApp e Instagram e ottenuto falsi appuntamenti. In decine, invece, si sono presentati direttamente sotto casa della vittima che vive con il figlio minore e si sono attaccati al campanello per partecipare a una festa pubblicizzata on line. Un albanese 38enne è stato arrestato domenica alla stazione di Catania dalla polizia ferroviaria: era sfuggito all’arresto lo scorso 24 agosto.