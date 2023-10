Rimini. Crea falsi profili social della sua ex offrendo prestazioni sessuali. E lei sotto casa si ritrova la fila...

Per rendere un inferno la vita della sua ex, ha creato due falsi profili social dove offriva prestazioni sessuali e scambio di immagini hard gratuitamente. Per essere certo di colpire nel segno oltre a diverse immagini della donna, nelle note ha scritto anche numero di telefono e indirizzo. In decine hanno chattato su Whatsapp e Instagram e ottenuto falsi appuntamenti. E in decine si sono presentati direttamente sotto casa della vittima che vive con il figlio minore e si sono attaccati al campanello per partecipare a una festa pubblicizzata on line.

Sono le azioni più squallide messe in atto da un 38enne albanese arrestato domenica sera dalla Polfer di Catania dopo un normale controllo documenti in stazione. Era irreperibile, in fuga dallo scorso 24 agosto, quando la polizia giudiziaria aveva cercato di notificargli inutilmente l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking firmata dal gip del Tribunale di Rimini, Lucio Ardigò su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

Recidivo

«Vi conviene ritirare la denuncia e io vi lascio in pace; al contrario avrete una vita di inferno e te lo sai cosa sono capace di fare. Dimenticavo: anche se finisco in galera ed esco dopo 10 anni non pensare che mi fermerò ma sarà peggio». È solo l’ultima delle minacce rivolte all’ex fidanzata e al suo nuovo compagno. Un recidivo l’albanese: era infatti già stato arrestato e condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione per i ripetuti maltrattamenti di cui era stata vittima l’ex moglie.

La situazione ha iniziato a precipitare lo scorso marzo quando per tre ore l’ha aspettata fuori dal posto di lavoro per minacciarla: «Più mi blocchi sui social e sul telefono e più faccio peggio». Altra giornata critica il 23 luglio quando le manda 130 messaggi cui la vittima non dà risposta. Il giorno seguente nel mirino era poi finito il nuovo compagno della ex: in 40 messaggi sul telefono aziendale descriveva situazioni false che erano avvenute tra lui e la vittima e non ricevendo risposta gli scriveva sulla pagina ufficiale Fb della ditta per poterlo incontrare. Il 29 e 30 luglio, grazie ai falsi profili social, lo stalker è riuscito a far arrivare sotto casa numerose persone che chiedevano di poter consumare la prestazione sessuale pattuita via chat.