Rimini. Corteo per ricordare la guerra in Ucraina

RIMINI. Oltre 300 persone hanno preso parte ieri al corteo per il secondo anniversario della guerra Russia-Ucraina fra l’Arco d’Augusto e piazza Cavour. Tra i presenti persone appartenenti alla comunità ucraina, riminesi e anche qualche cittadino russo. Il corteo ha fatto una breve sosta in piazza Tre Martiri, dove è stata deposta una corona di fiori bianchi in memoria dei martiri di tutte le guerre e di tutte le nazionalità. Il culmine della manifestazione in piazza Cavour, dove si sono succeduti i vari interventi. A portare il saluto della città l’assessore Mattia Morolli con la fascia tricolore. Dopo di lui gli interventi delle associazioni “Italia Ucraina Maidan”, “People for Ukraine”, “Leleka”, dei “Radicali Rimini” e l’intervento conclusivo di Giosuè Salomone, presidente di “Riviera Sicura”, l’associazione di albergatori che, all’indomani dell’inizio della guerra, ha accolto oltre 4.000 rifugiati nei propri hotel a Rimini.