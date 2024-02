Rimini. Controlli gratuiti dell’udito

RIMINI. Esami gratuiti per monitorare lo stato di salute del proprio udito all’ospedale Infermi di Rimini. L’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, diretta da Marco Trebbi, e il servizio di Audiologia foniatria, coordinato Daniele Farneti, aderiscono infatti alla Giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e i disturbi dell’udito. Venerdì 1 marzo sarà possibile quindi per i maggiorenni sottoporsi a esami audiometrici gratuiti in ospedale. È necessario prenotarsi telefonicamente al numero 0541 653037, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. L’iniziativa dell’1 marzo è organizzata da Sioechcf, Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale, con il patrocinio della Organizzazione mondiale della sanità. Si tratta della terza giornata nazionale di sensibilizzazione sul tema, dal titolo ‘Sordità: una pandemia silenziosa’. La sordità o ipoacusia (perdita dell’udito) è una condizione molto comune e diffusa. In Italia sono circa ette milioni le persone con problemi di udito, il 12,1% della popolazione. La prevalenza della perdita dell’udito aumenta con l’età: tra le persone oltre i 60 anni oltre il 25% è affetto da ipoacusia invalidante. “Numeri, tendenze e conseguenze che giustificano il paragone con una grande pandemia, circondata dal ‘silenzio’ dei mezzi d’informazione e dell’opinione pubblica”, spiega in una nota Ausl Romagna. “Identificazione e trattamento precoce sono fondamentali per prevenire un deterioramento globale e ridurre le possibili conseguenze negative”, sottolinea quindi l’Azienda sanitaria. “Oltre il 60% dei problemi di udito, infatti, può essere identificato e affrontato- conclude- l’evento del 1° marzo intende pertanto focalizzare l’attenzione su questo fenomeno e stimolare approcci propositivi al problema”.