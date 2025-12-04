Rimini, controlli antidroga nelle scuole con le unità cinofile

I Carabinieri della Compagnia di Rimini proseguono le attività di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, effettuando nelle ultime ore una serie di mirati controlli all’interno di alcuni istituti superiori della città, con l’intervento anche di unità cinofile antidroga di Bologna.

Durante i controlli i Carabinieri hanno ispezionato aree comuni, cortili, bagni e altri spazi sensibili degli istituti, mentre i cani addestrati hanno collaborato nel rilevare eventuali tracce di sostanze. Le verifiche si sono svolte senza criticità e nel pieno rispetto dell’attività scolastica, con la collaborazione da parte del personale docente così come degli studenti.