Rimini. Controllano i “pallinari”, agenti aggrediti a colpi di bottiglia

Con un coccio di bottiglia ha aggredito e ferito due agenti della polizia municipale di Rimini ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. è successo martedì sera durante un’operazione di contrasto al fenomeno dei cosiddetti “pallinari”, quando una pattuglia della polizia locale è intervenuta a Marina Centro per una persona, armata di una bottiglia rotta. L’uomo, 48 anni, è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni. Erano circa le 22, durante il turno serale a Marina Centro, in via Regina Elena, incrocio con via Lagomaggio. Una pattuglia in abiti civili del nucleo sicurezza urbana si è fermata per intervenire su un gruppetto di “pallinari”, ma mentre stavano identificando i presenti gli agenti sono stati attaccati da un uomo che dopo aver rotto una bottiglia, ha tentato più volte di colpire gli agenti, riuscendo a ferirne prima uno al braccio con la bottiglia rotta e con un morso, e poi un altro alla mano. Per fortuna nulla di grave per i poliziotti che hanno riportato ferite con prognosi dai 15 ai 3 giorni. Gli agenti sono riusciti comunque a bloccarlo, ammanettarlo e portarlo in comando per l’identificazione. Comparso davanti al giudice per la direttissima che ha convalidato l’arresto, il 48enne si trova ora ai domiciliari. Nel pomeriggio di martedì, inoltre, un’altra pattuglia formata dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria è intervenuta a Rivabella, in un bar sulla spiaggia, dove sono stati fermati e identificato altri due uomini, trovati in evidente stato di ubriachezza, che infastidivano gli avventori e la cameriera del locale. I due, di 53 e 59 anni, sono stati denunciati e sanzionati per ubriachezza molesta.