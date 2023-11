Rimini. Condannato a 3 anni e 8 mesi il rapinatore della Vecchia pescheria

Aveva detto di non aver nulla a che fare con la feroce aggressione con rapina ai danni di due amici cesenati arrivati a Rimini per trascorrere una serata nei locali della Vecchia pescheria. Il 28enne peruviano, già indagato per maltrattamenti alla madre dei suoi figli, capobanda di un temibile branco di balordi suoi connazionali e senegalesi tra cui diversi minori italiani di seconda generazione, aveva dichiarato di essersi avvicinato alle vittime solo per controllare le loro condizioni di salute. Poi aveva detto che erano stati pestati a sangue perché colpevoli d’aver importunato una loro amica. Testimonianze e le immagini di alcune telecamere private accese in zona hanno invece raccontato altro e questa mattina, con rito abbreviato, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 26 marzo e sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza private accese sulla piazza e in via Sigismondo. Qui, poco prima del pestaggio dei due amici, il branco aveva trovato da dire con un gruppo di avventori di un bar. Che ha reagito alla provocazione (uno era stato colpito al viso) e costretto il branco a battere in ritirata. Ma solo momentaneamente. Il capo, poco dopo, ha messo mano ad un grosso coltello che ha strisciato sull’asfalto fino ad incrociare nuovamente il gruppo che li aveva messi in fuga: davanti all’arma questa volta sono stati loro a darsela a gambe.

La rapina

Erano da poco passate le 3 quando il branco ha incrociato i due sfortunati amici sulla cinquantina che si stavano incamminando verso casa. «Hai dato una spallata alla nostra amica e non ti sei scusato». Questa la scusa per dare il la alla feroce aggressione. Guidato dall’arrestato, il branco composto da una decina di ragazzi, su indicazione della giovane, li ha circondati e dopo uno scambio di battute ha iniziato a colpirli. Il 28enne ha strappato il tablet al primo poi ha messo le mani in tasca alla seconda vittima rimasta a terra tramortita (i calci gli avevano causato la frattura di un perone) e gli ha sfilato il cellulare. Solo allora il branco si è dato alla fuga.