Rimini, concessioni spiagge, cancellata la scadenza: “Bandi pubblici, andiamo avanti”

La Cassazione “cancella” la scadenza del 31 dicembre e toglie dal terreno di gioco l’incubo (per i balneari) di dovere attivare dal primo gennaio le evidenze pubbliche per rinnovare le concessioni marittime. Resta in piedi, quindi, l’unica proroga che sembra ancora possibile (fine 2024) concessa dal decreto “concorrenza”. Ed è qui che entra in campo il Comune che, nel caos normativo e nel braccio di ferro tra Roma e Bruxelles, conferma la propria linea: si va avanti con il Piano spiaggia che apre la porta all’innovazione e di pari passo si preparano le evidenze pubbliche così da potere usufruire della proroga di un anno legata alla impossibilità di chiudere tutta la partita entro il 31 dicembre.

