Rimini, con gli acquisti sostieni una società sportiva: Ricchiuti testimonial di “Valore Sport”

Anche fuori dal campo, ogni assist di Adrian Ricchiuti diventa magia, proprio come ai tempi in cui distribuiva palloni preziosi ai suoi compagni. Il fantasista argentino, ex stella del Rimini, questa volta scende in campo per un obiettivo ancora più ambizioso: sostenere lo sport dilettantistico della sua città.
Insieme all’ex portiere Francesco Scotti, con cui ha fondato l’Accademia RS Football Club, Adrian è stato scelto come testimonial della nuova campagna Valore Sport. Con un meccanismo simile a quello della Smac Card di San Marino, l’iniziativa nasce per ridistribuire valore all’intera comunità, aiutando concretamente le società sportive del territorio.
“Lo sport dilettantistico, che resta un ammortizzatore sociale indispensabile, non sta vivendo i suoi giorni migliori”, spiega Ricchiuti. “Non esistono solo gli sponsor, oggi tutti i riminesi possono darci una mano. All’Academia RS Footbal Club, che ha già iniziato a distribuire le sue card, e a tutte le altre squadre, di qualunque sport”.
Il funzionamento è semplice: utilizzando la card di Valore Romagna, distribuita dalle stesse società sportive, ogni acquisto fatto in un’attività commerciale aderente al progetto genera un bonus automatico a favore delle società stesse. Chi acquista riceve uno sconto sotto forma di cashback e, allo stesso tempo, contribuisce – attraverso una donazione generata da Valore Romagna – a sostenere la propria squadra.
Chi è già registrato sul sito può inoltre selezionare direttamente la società sportiva da sostenere tramite il proprio profilo personale.