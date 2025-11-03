Rimini, con gli acquisti sostieni una società sportiva: Ricchiuti testimonial di “Valore Sport”

Il funzionamento è semplice: utilizzando la card di Valore Romagna , distribuita dalle stesse società sportive , ogni acquisto fatto in un’attività commerciale aderente al progetto genera un bonus automatico a favore delle società stesse. Chi acquista riceve uno sconto sotto forma di cashback e, allo stesso tempo, contribuisce – attraverso una donazione generata da Valore Romagna – a sostenere la propria squadra.

“Lo sport dilettantistico, che resta un ammortizzatore sociale indispensabile, non sta vivendo i suoi giorni migliori”, spiega Ricchiuti. “Non esistono solo gli sponsor, oggi tutti i riminesi possono darci una mano. All’Academia RS Footbal Club, che ha già iniziato a distribuire le sue card, e a tutte le altre squadre, di qualunque sport”.

Insieme all’ex portiere Francesco Scotti , con cui ha fondato l’Accademia RS Football Club, Adrian è stato scelto come testimonial della nuova campagna Valore Sport. Con un meccanismo simile a quello della Smac Card di San Marino, l’iniziativa nasce per ridistribuire valore all’intera comunità, aiutando concretamente le società sportive del territorio.

Oltre all’Accademia Scotti-Ricchiuti, sono quasi trenta le realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa: dalla Polisportiva Stella alla Pallavolo Viserba, dal Torre Pedrera Falcons Baseball Club alla Rinascita Rimini, a dimostrazione di quanto il progetto stia coinvolgendo discipline e quartieri diversi. Ma anche fuori dal Comune di Rimini: in Valmarecchia, dove Valore Romagna è nato nel 2022, hanno già sposato il progetto società come il Roller Verucchio e la Polisportiva Valmar di Novafeltria.

Un’idea, quella di Valore Sport, che richiama per spirito e finalità altri progetti similari. Pensiamo ad esempio a “Tutti in campo”, promosso dal gruppo Selex con Roberto Baggio come testimonial: in quel caso, ogni acquisto nei supermercati del gruppo generava tagliandi da consegnare alla propria società per ottenere materiale sportivo. “Qui la dinamica è simile – spiega Marco Fratta, socio fondatore di Valore Romagna – ma con una differenza sostanziale: noi non mettiamo al centro la grande distribuzione. Gli acquisti che vogliamo stimolare sono quelli nei negozi di quartiere, nelle macellerie, nei forni, dal meccanico o nel bar sotto casa. È un meccanismo che riporta le persone a comprare locale, redistribuendo valore allo sport, alla scuola e al terzo settore. Ogni acquisto produce un bonus a una società sportiva: quella dove gioca nostro figlio, o dove siamo cresciuti noi”.

Un gioco di squadra, insomma, che parte dai piccoli gesti quotidiani per sostenere le radici dello sport riminese. Parola di Adrian Ricchiuti.