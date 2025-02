Rimini, compagnia delle Opere: Manoni nuovo presidente

Il Consiglio Direttivo di Compagnia delle Opere di Rimini ha nominato Cristian Manoni nuovo presidente dell’associazione locale, succedendo ad Alessandro Bracci. Manoni ha espresso gratitudine per il lavoro svolto da Bracci e ha dichiarato: “Ringrazio tantissimo Alessandro per il percorso che ci ha fatto fare in questi anni, la Cdo di oggi è espressione dell’amicizia e delle relazioni di qualità tra gli associati e i membri del direttivo, relazioni che Alessandro ha saputo creare e far crescere con la sua conduzione. Certo del bene e del valore che la Cdo mi ha portato in questi anni, personalmente e professionalmente, accetto la sfida sicuro dell’appoggio di Alessandro, del vicepresidente Simone Selva, dello staff e dell’impegno sempre maggiore del direttivo a cui questo avvicendamento chiede un ulteriore passo di responsabilità e condivisione. In continuità con il lavoro fatto insieme in questi anni mi metto a disposizione di tutta la Compagnia delle Opere, nel desiderio di dare un contributo ad estendere a quante più aziende possibile il bello e l’importanza di una associazione che guarda all’uomo imprenditore, prima ancora che alla sua impresa.”