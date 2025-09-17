Rimini, colto sul fatto mentre spaccia: arrestato 31enne

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato nella flagranza dell’ipotesi di spaccio di stupefacenti un tunisino di 31 anni, domiciliato a Rimini.

Gli uomini dell’Arma hanno notato un individuo nei pressi di alcune strutture ricettive di Bellariva. Decidevano pertanto di monitorarlo e poco dopo, nel giro di qualche minuto, lo vedevano venir avvicinato prima da un uomo a piedi e poi da una donna: entrambi, dopo un rapidissimo scambio, si allontanava.

Ritenendo di aver appena assistito a cessioni di droga, i militari intervenivano bloccando i tre: ai presunti acquirenti venivano trovate delle dosi di cocaina ed eroina, appena ricevute.

I Carabinieri estendevano le ricerche dello stupefacente nei confronti del 31enne effettuando una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo ulteriori dosi di eroina del peso di 30 grammi e una dose di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi nonché la somma di oltre 1.000 euro ritenuta provento illecito. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. I militari contestavano inoltre al 31enne il porto abusivo di coltello a serramanico con lama di 7 centimetri, oltre al possesso di una tessera sanitaria intestata ad altra persona che nell’agosto scorso ne aveva denunciato il furto.

Ultimati gli accertamenti, il 31enne veniva dichiarato in arresto nella flagranza di reato e come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, collocato nelle camere di sicurezza della locale Compagnia Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo.