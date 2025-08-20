Rimini, colto sul fatto da una passante mentre ruba un scooter: 22enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto un 22enne, disoccupato originario della provincia di Novara senza fissa dimora, colto nella flagranza del reato di furto aggravato.

Il giovane era stato notato da una cittadina intento ad asportare uno Scarabeo parcheggiato in via Euterpe, dopo aver forzato il cilindretto bloccasterzo e collegato i fili per l’accensione del ciclomotore: la tempestiva chiamata al numero di emergenza 112 consentiva ad una pattuglia della Sezione Radiomobile di giungere rapidamente sul posto e bloccare il giovane che, vistosi scoperto, non opponeva resistenza. Condotto in caserma, veniva successivamente dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Stazione di Rimini Principale in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Rimini.