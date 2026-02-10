Rimini, colto sul fatto a spacciare cocaina: 22enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa di Rimini, nel corso di un servizio svolto durante la notte, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 22enne incensurato di origini albanesi domiciliato nel capoluogo, per l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, poco dopo la mezzanotte, veniva notato dai militari alla guida di un’utilitaria percorrere, apparentemente senza meta strade adiacenti alla via Emilia. Poco dopo i Carabinieri vedevano l’auto accostarsi ad uno stallo, dove uno sconosciuto si avvicinava al veicolo per un rapido scambio. Il presunto acquirente, giunto a piedi all’appuntamento, veniva fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina appena ricevuta.

Il pedinamento del veicolo proseguiva fino a Riccione, dove si ripeteva la stessa condotta. Questa volta i Carabinieri intervenivano bloccando entrambi gli individui: veniva così recuperata la dose appena ceduta, risultata ancora una volta cocaina, nonché la somma corrisposta per l’acquisto.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire cocaina già suddivisa in dosi per un peso complessivo di oltre 30 grammi, oltre al materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza nonché la somma in contanti di 550 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori mentre l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.