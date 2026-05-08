Rimini, colto sul fatto a spacciare cocaina: 20enne in carcere

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza un 20enne di origini albanesi, disoccupato e domiciliato nel capoluogo, indagato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato notato mentre, a bordo di un’utilitaria, percorreva le vie del centro di Rimini, apparentemente senza meta. Le sue continue soste, però, non sono sfuggite ai militari, che hanno deciso di seguirlo a distanza. Poco dopo, hanno visto la vettura accostare in un parcheggio per poi effettuare un rapido scambio dal finestrino con uno sconosciuto. Il presunto acquirente, ripartito a bordo della propria auto, è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno continuato a seguire l’utilitaria fino ai pressi di un hotel del centro. Non appena il giovane ha parcheggiato, i militari, notando dal finestrino un involucro bianco appoggiato sul sedile, hanno deciso di intervenire. Il sospettato è stato così bloccato e la vettura perquisita: nascosti all’interno di una scatola di caramelle, sono stati rinvenuti oltre 12 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, insieme a vario materiale per il confezionamento.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione del 20enne: la perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 1.200 euro in contanti, somma ritenuta il presunto provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato tradotto in carcere.