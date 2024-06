In manette due giovanissimi, un 20enne di Gambettola e un 17enne di Cesenatico, entrambi italiani. Sono loro i rapinatori che sabato a mezzogiorno hanno fatto irruzione nella gioielleria Ciacci di via Garibaldi: la squadra mobile è riuscita a risolvere il caso in meno di 24 ore, arrestando entrambi.