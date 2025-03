Rimini. Colpo da 20mila euro in gioielleria, banditi in fuga

Spaccata in gioielleria da 20mila euro. I banditi messi in fuga da una volante della polizia di Stato e la sirena dell’allarme.

è successo nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2, quando tre uomini col volto travisato da passamontagna e cappuccio della felpa, armati di arnesi da scasso hanno sfondato la vetrata di una gioielleria in via Caduti di Marzabotto a Rimini. Sul posto i banditi sono arrivati in auto e dopo averla lasciata col motore acceso hanno sfondato la vetrina con un piede di porco. Il vetro esterno del negozio era però collegato ad un allarme sonoro che è subito scattato facendo partire una sirena e contemporaneamente un’allerta sul cellulare del titolare della gioielleria. Quando i malviventi hanno capito di essere stati scoperti, hanno preso quello che potevano dalla vetrina sfondata - un paio di orologi e una collana - e sono fuggiti a piedi abbandonando la vettura con il motore acceso.