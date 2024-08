Rimini, colpisce al volto il padre della ex compagna che aveva minacciato di morte: arrestato dalla Polizia

Martedì sera la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un uomo per il reato di maltrattamenti contro i familiari o conviventi. Verso le 20, una Volante è stata inviata nella zona di Rimini-nord presso un’abitazione privata per la segnalazione di un uomo visibilmente agitato che inveiva verso la compagna.

Giunti sul posto i poliziotti trovavano sotto l’abitazione segnalata, la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto alla probabile assunzione di alcol, che veniva trattenuto dal fratello e dai genitori nell’entrare all’interno della corte condominiale, con il chiaro intento di dirigersi verso la casa della ex compagna. L’uomo urlava minacce di morte nei confronti della ex compagna; in quanto, a suo dire, la donna le impediva di vedere i figli.

Gli agenti, con non poca fatica, cercavano di calmarlo e lo accompagnavano presso gli Uffici della Questura per effettuare gli accertamenti del caso. In seguito veniva appurato che l’aggressione era iniziata poche ore prima, quando l’uomo aveva colpito al volto il padre della ex compagna che era accorso in aiuto della figlia, terrorizzata ed impaurita dalle minacce ricevute, provocandogli delle lesioni ad un labbro. La donna, altresì, già in precedenza aveva presentato denuncia nei confronti dell’ex compagno, specificando che l’uomo, nell’ultimo anno, aveva assunto un comportamento nervoso e aggressivo, oltraggioso e minaccioso, in seguito al quale aveva deciso di interrompere la relazione.

Inoltre, la donna ammetteva che nel pomeriggio di riferimento si era rifiutata di far vedere i figli minori all’ex compagno, in quanto l’uomo si era presentato con abiti sporchi e risultava trasandato, oltre che agitato, per cui, nonostante il loro accordo, la stessa aveva chiesto di posticipare l’incontro.