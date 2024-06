Rimini, colonia ex Enel: via libera della Provincia alla variante

Nella seduta del 12 giugno, il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la proposta di variante cartografica al Ptcp/Ptpr presentata dal Piano dell’arenile del Comune di Rimini (adottata con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 21/05/2024). Si tratta dell’espressione dell’intesa sulle modifiche cartografiche al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relativamente alla classificazione della colonia marina ex ENEL di Rimini. Un passo fondamentale per la riqualificazione dell’area a mare compresa tra Marebello e Rivazzurra. Particolarmente soddisfatto il presidente Jamil Sadegholvaad, dopo il voto unanime del Consiglio che dà il via libera alle previsioni di intervento del Piano dell’arenile del Comune di Rimini.

Prima della chiusura, si è svolta una breve illustrazione dello stato di avanzamento dell’iter di adozione della proposta del PTAV, Piano Territoriale di Area Vasta, inclusa una ipotesi di cronoprogramma per i successivi passi previsti in vista dell’approvazione entro la fine dell’anno in corso.