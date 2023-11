Rimini, Colletta Alimentare, il vescovo: “Aiutiamo chi è meno fortunato”

Nel giorno della Colletta Alimentare, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi invita a fare un gesto concreto di solidarietà: “In questa Giornata così particolare, in cui si raccolgono generi alimentari per chi non può fare la spesa che vengono poi distribuiti in tanti centri d’Ascolto, Caritas, mense, l’invito è quello di acquistare oggi e di acquistare non solo per noi ma anche per chi è meno fortunato. Tutto quanto viene raccolto dal Banco Alimentare verrà ridistribuito a chi è più in difficoltà. Pensiamo dunque non solo alla nostra tavola ma alla tavola di chi forse una tavola non ce l’ha o che non può scegliere i cibi o che mangia solo alimenti che gli vengono proposti. L’invito è dunque a recarsi nei tanti negozi e supermercati che accolgono i volontari e la raccolta del Banco Alimentare”.