Rimini. Ciclista muore dopo un incidente: individuato il pirata della strada

Un’auto si scontra con una bicicletta elettrica, un anziano cade a terra, resta esanime sull’asfalto. È ferito. L’uomo alla guida dell’auto scende, ma poi riparte e se ne va. A distanza di qualche giorno l’anziano muore mentre è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. È il 24 agosto, ma il decesso di Quarto Grassi, 79 anni, riminese, viene inizialmente attribuito a un malore: che a causare la sua caduta, risalente al primo pomeriggio del 19 agosto, sia stato un incidente, lo si scoprirà infatti solo dopo qualche giorno, quando gli agenti della polizia locale guarderanno le telecamere della zona e si renderanno conto dell’esistenza di un pirata della strada. Un automobilista che fa cadere Grassi alla rotonda nei pressi della chiesa di San Nicolò, vicino alla stazione, e scappa.

Pirata della strada che ora è stato identificato: si tratta di un ragazzo di 25 anni. Le ipotesi di reato che pendono su di lui sono quelle di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini sono ancora in corso e mirano a ricostruire eventuali responsabilità, così come l’esatta dinamica del fatto.

Le ricerche

Nonostante inizialmente i parenti stretti, figli e nipoti (assistiti dall’avvocato Marco De Pascale) fossero convinti che a far precipitare a terra il signor Grassi fosse stato un malore, presto si decise di fare luce sulle cause del decesso. Sul corpo del 79enne è stata effettuata un’autopsia che ha permesso di escludere che a causare la caduta prima e la morte poi è stato un evento naturale, come un attacco di cuore. Determinanti sono state le telecamere in zona, la cui analisi ha consentito agli agenti della polizia locale di vedere il tamponamento, il conducente dell’auto che scende, si avvicina all’anziano a terra, lo guarda, e poi risale in macchina. Non solo. Gli occhi elettronici hanno consentito anche di scoprire che quella scena, un incidente con tanto di pirata della strada, in realtà era stata vista da diverse persone, almeno quattro.

Contattati dalla polizia locale, i testimoni oculari hanno riferito quanto visto. La testimonianza chiave, quella che ha fatto sì che si desse un nome a un’indagine partita contro ignoti, risale al 30 agosto. Oggi, i parenti di Quarto Grassi sono in attesa di sapere cos’è successo davvero alle 14 del 19 giugno, poco lontano dalla stazione.