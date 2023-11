Rimini, chi non tutela il fratino non potrà organizzare concerti davanti alla colonia Bolognese

L’amministrazione Comunale ha pubblicato i criteri per l’utilizzo, durante la stagione estiva 2024, della spiaggia libera posta davanti alla colonia Bolognese per la realizzazione di concerti e manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Da alcuni anni, infatti, la spiaggia libera davanti alla Colonia Bolognese è stata individuata come luogo estivo dove consentire la realizzazione di un cartellone di eventi musicali e pubblico spettacolo che negli anni ha ospitato artisti provenienti da tutto il mondo ed ha accolto un numeroso pubblico di giovani. Questo ha generato, specie durante l’ultima estate, ricadute turistiche positive soprattutto a Miramare e Rimini Sud.

Un’esperienza a cui si intende dare seguito, accogliendo anche per la stagione 2024 sulla spiaggia libera di Miramare le eventuali richieste di occupazione per manifestazioni temporanee, esclusivamente per quelle realizzate nel periodo che va dal 20 luglio al 18 agosto 2024, periodo comprensivo anche delle fasi di allestimento e smontaggio di eventuali strutture. Con alcune prescrizioni introdotte alla luce delle esperienze pregresse.

A tutela del fratino

“Preso atto - sottolinea il Comune - che il tratto di arenile in questione è interessato da qualche tempo dalla nidificazione del “Fratino” (Charadrius alexandrinus) specie tutelata dalla Direttiva comunitaria sulla “Conservazione degli uccelli selvatici”, si è ritenuto necessario tutelare la specie protetta del “Fratino” prevedendo limitazioni nell’uso della spiaggia libera ove avviene la loro nidificazione e imponendo prescrizioni agli organizzatori di eventi.

Per ogni attività di montaggio e smontaggio di attrezzature, palchi o altro e per ogni evento dovrà essere infatti approntato un servizio di vigilanza, preferibilmente in collaborazione con le associazioni preposte alla tutela della fauna ornitologica, che da anni seguono la nidificazione e la popolazione del “Fratino”. Tutte le attività di pulizia e sistemazione dell’arenile interessato dall’occupazione dovranno essere svolte manualmente o con mezzi a lenta movimentazione e sempre con servizio di vigilanza dedicato. Dovrà inoltre essere mantenuta idonea area appositamente recintata come quella attualmente presente nella spiaggia libera della Colonia Bolognese nei pressi del confine con il Rio Asse, al fine di mantenere uno spazio ove si possano rifugiare i “Fratini”. Al termine di ogni manifestazione l’arenile dovrà essere pulito e ripristinato per la libera fruizione da parte della collettività, ad eccezione della porzione occupata dagli allestimenti e dovranno essere inoltre rimosse eventuali transenne o altri allestimenti atti a limitare l’accesso all’area. Per quanto riguarda le emissioni sonore, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dal Regolamento Comunale in materia e comunque le manifestazioni musicali non potranno protrarsi oltre le ore 01:00, ad eccezione di eventuali manifestazioni espressamente autorizzate da ARPAE. Le richieste per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della spiaggia libera per concerti e manifestazioni di pubblico spettacolo per l’estate 2024 dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2023”.