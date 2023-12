Rimini, cerca di strangolare la fidanzata e la fa svenire: finisce in cella

Afferra la fidanzata per il collo, la stringe talmente forte da farla svenire. Poi si pente, chiede aiuto a un passante per chiamare il 118 perché il suo cellulare è scarico, si dà alla fuga, per ricomparire, più agitato che mai, al pronto soccorso dell’Infermi dove la sua “amata” è stata trasportata con un’ambulanza. Sono le 23 circa del 24 dicembre scorso. Settanta minuti dopo, quando il calendario dice che è già Natale, i carabinieri su ordine del pubblico ministero di turno Annadomenica Gallucci, per l’ennesimo uomo incapace di avere rapporti civili con una donna, fanno scattare le manette. In carcere ai Casetti il 35enne ci rimarrà fino al giorno 27 quando il Gip Vinicio Cantarini, dopo aver convalidato l’arresto per maltrattamenti, lo ha scarcerato con l’obbligo di non avvicinarsi alla vittima - che nel frattempo ha fatto ritorno nel Lazio dove vive - per almeno un chilometro. Non potrà avere contatti con lei con nessuno strumento: telefono, chat, eccetera. Se sgarra torna in galera.

