Rimini, cerca di buttare la sorella dal balcone

Per avere i soldi e così potersi ubriacare tutti i giorni, è arrivato a puntare un coltello alla gola dell’anziana madre, a cercare di buttare giù dal balcone di casa la sorella intervenuta in difesa della mamma, ad “estorcere” denaro al fratello portatore di una invalidità al 45 per cento che poi costringeva ad accompagnarlo al bar e ad andare a riprenderlo ad ogni ora del giorno e della notte. Dopo gli ultimi 4 anni vissuti nel più completo terrore, lo scorso 10 ottobre la sorella ha chiesto aiuto ai carabinieri che venerdì si sono recati dal 56enne, alcolizzato cronico, e lo hanno prelevato e rinchiuso ai Casetti.

