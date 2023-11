Rimini, centro sportivo ex area Ghigi: l’aggiudicazione provvisoria va alla proprietà del Rimini Fc

A Rimini si è conclusa nei giorni scorsi la gara per l’affidamento in concessione dell’attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione del centro sportivo all’ex area Ghigi. Lo scorso martedì 31 ottobre è stata infatti formulata la proposta di aggiudicazione (provvisoria) alla società “Responsible S.p.A.” di Campobasso, a cui spetterà il compito di dare forma al nuovo impianto sportivo. Dunque è la proprietà del Rimini Fc ad essersi aggiudicata il compito di provvedere a realizzare il centro sportivo.

Una formulazione provvisoria che, al termine dei previsti controlli amministrativi, sarà seguita da una determina di aggiudicazione definitiva ed efficace. Il progetto - come noto - prevede il completamento del centro sportivo presente nell’area ex Ghigi, parzialmente realizzato ma mai completato ed oggi in stato di abbandono. L’intervento consiste quindi nel completamento e nella rifunzionalizzazione delle opere già eseguite (uffici, spogliatoi), con particolare attenzione a sostenibilità ed efficientamento energetico, oltre alla realizzazione di nuove opere in grado di fare di quella struttura un impianto polivalente.

In particolare l’intervento riguarda il completamento di 7 campi da calcio (quattro da 11 giocatori sia in erba sia in sintetico, due da 7 e uno da 5), con la possibilità di realizzare anche un campo polifunzionale e una pista ciclo podistica. Sarà inoltre dotata di una tribuna dedicata agli spettatori dei due campi da calcio principali ed è previsto infine il mantenimento (con eventuale ampliamento) del parcheggio con impianto di fotovoltaico già esistente, la sistemazione dei camminamenti e delle aree a verde.

Data la potenziale vocazione dell’impianto e la sua funzione strategica, il progetto è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del Pnrr (missione 5 sport e inclusione sociale), ottenendo un contributo di 1,4 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni attraverso la procedura di partenariato pubblico-privato. Il target fissato dal PNRR per il collaudo dei lavori è fissato al 30 giugno 2026.

“Questa è un’ottima notizia - sottolinea l’assessore allo sport Moreno Maresi - in quanto possiamo andare aventi in questo progetto che prevede un importante centro sportivo che sicuramente darà un impulso notevole e un rilancio allo sport in tutto il territorio comunale. L’obiettivo infatti è quello di perseguire una rigenerazione complessiva dell’area, proponendola come polo di aggregazione e socializzazione per la comunità, ripensato secondo le attuali esigenze di fruizione sportiva degli utenti. Colgo l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento a tutti gli uffici dell’amministrazione comunale che hanno lavorato perché si potesse portare a casa questo risultato, a partire dal sindaco, tutti hanno giocato di ‘squadra’ per trovare una soluzione all’area sportiva in questione, che da troppo tempo richiedeva un intervento. Attendiamo adesso anche l’importante proposta da parte del raggruppamento Aurora Immobiliare per lo studio di fattibilità, attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato, finalizzata a promuovere la realizzazione del nuovo stadio “Romeo Neri”.

Gioisce la presidente del Rimini Fc Stefania Di Salvo: “Siamo felici che la nostra proposta sullo sviluppo del centro sportivo abbia superato la prima fase di verifiche. Sin dal momento dell’acquisizione della società Rimini Football Club abbiamo parlato di strutture adeguate per dare fondamenta solide al nostro progetto: questo primo passo va nella direzione pensata. Attendiamo comunque l’assegnazione definitiva per esporre in modo più ampio il significato di questo investimento e del programma complessivo che andremo a svolgere”.