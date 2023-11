Rimini Capitale italiana della cultura 2026: c’è il sì unanime in Regione

Convergenza bipartisan in Regione per fare di Rimini la capitale italiana della cultura 2026. La risoluzione di sostegno alla candidatura è stata votata all’unanimità da tutti i gruppi politici. Rimini, ha detto l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, “ha fatto un ottimo lavoro. Dopo la candidatura, l’alluvione ha fornito ulteriore motivazione a una città sottovalutata dal punto di vista culturale”. Oltre alla Rimini romana e a quella di Fellini, ricorda l’assessore, “c’è la Rimini medievale e rinascimentale con esempi mirabili come il tempio malatestiano, capolavoro di Leon Battista Alberti, che all’interno custodisce un’importante opera di Piero della Francesca. Dunque, è una candidatura fortissima e aver stretto un patto con le città alluvionate che vogliono rinascere dopo l’alluvione dà ancora più forza al progetto. Chiederò un incontro al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e terrò aggiornata la commissione sui passi che faremo”. Per la dem Rossi il voto unanime della commissione Cultura del Consiglio regionale e l’appoggio dell’assessore Felicori “sono la dimostrazione di una Regione compatta che guarda alle opportunità del futuro”. “L’assegnazione del titolo- afferma ancora Rossi- rappresenterebbe per Rimini, per la sua provincia e per tutta la Romagna un’occasione importante di valorizzazione della rete istituzionale, economica, sociale, culturale e infrastrutturale dei territori coinvolti, peraltro duramente colpiti dall’alluvione di maggio 2023, delineando un piano strategico della Romagna, non solo culturale”.

Per Luca Cuoghi di Fratelli d’Italia “quella di sostenere la candidatura di Rimini è la direzione giusta. Bene mettere in campo tutte le azioni che possono far diventare la città romagnola capitale italiana della cultura 2026”. Matteo Montevecchi (Lega) ha invece sottolineato: “Siamo d’accordo con il contenuto della risoluzione e l’impegno rivolto alla giunta. Per Rimini e per tutto il territorio romagnolo rappresenterebbe motivo di orgoglio e una spinta per l’economia e il turismo locale”.