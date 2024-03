Rimini Capitale della cultura 2026. Al via le audizioni finali fra le dieci finaliste da Alba a Treviso

RIMINI. Hanno preso il via stamani nella sede del Mibac le audizioni finali per le dieci città candidate a Capitale italiana della Cultura 2026. Ad aprire è stata Agnone, borgo di 5mila anime in provincia di Isernia. A chiudere, domani pomeriggio, sarà l’Unione dei comuni della Valdichiana senese. Ogni città avrà a disposizione 30 minuti per presentare il proprio progetto, seguiti da un’ulteriore mezz’ora a disposizione delle domande della Commissione, presieduta da Davide Desario. Le altre città candidate sono: Alba, Gaeta, L’Aquila, Latina, Lucera, Maratea, Rimini e Treviso. Entro la fine di marzo la proclamazione del vincitore.