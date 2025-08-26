Rimini. Cani pericolosi imperversano sulla pista ciclabile del Marecchia

Sarebbero tornati alle proprietarie i cani che hanno aggredito diversi ciclisti lungo la pista ciclabile del Marecchia, nei pressi dello stadio del Baseball. Lo fa presente una delle vittime, un riminese che, morsicato il primo maggio scorso intorno alle 19.30, ha riportato una lacerazione al piede sinistro che ha reso necessarie delle cure al pronto soccorso di Rimini. «Quel cane - racconta l’uomo - girava libero in compagnia di altri due, fra il letto del fiume e il vicino campo nomadi di via Islanda». Una volta assalito «non ho ritenuto sicuro fermarmi per fotografare gli animali, né chiedere le generalità ai due ragazzi presenti sul posto in quanto ero in compagnia di familiari e amici, impegnati in un’uscita in bici. Per fortuna – sottolinea - i miei figli erano un centinaio di metri avanti a me e non sono stati attaccati».

Così, pur contando su scarse informazioni, il riminese ha deciso di rivolgersi alla polizia locale per effettuare una segnalazione. Dopodiché è stato ricontattato per la denuncia ufficiale e nell’occasione gli sono state mostrate le foto di alcuni cani che avevano già attaccato altri passanti. «La denuncia - spiega - serviva a tentare che gli animali venissero requisiti come già accaduto un’altra volta prima che venissero restituiti alle proprietarie». Per due cani, un pitbull e un dogo argentino, nel marzo scorso su proposta dal servizio di sanità animale dell’Ausl e tramite ordinanza del sindaco Jamil Sadegholvaad si era infatti deciso l’affidamento al canile ma ne fu recuperato solo uno. Per riaverlo le proprietarie, che vivono nel campo nomadi, dovevano dimostrare di aver adottato le misure di sicurezza necessarie. Ora la sorpresa registrata il 13 agosto verso le 19. Per fortuna del riminese a scongiurare un altro, eventuale attacco mentre passava accanto al Marecchia, ci ha pensato un altro ciclista che ha segnalato il pericolo, consigliando all’uomo di cambiare strada. «Anche stavolta ero in compagnia dei miei figli - scuote la testa -. Cosa succederà se anziché un adulto, come me, attaccheranno un bambino?».