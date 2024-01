Rimini. Bottigliate in faccia al rivale in amore, gli aggressori escono dal carcere

Escono dal carcere i due aggressori del 38enne riminese finito in ospedale dopo aver ricevuto calci e pugni oltre a una bottigliata in faccia che gli ha reciso l’aorta e procurato lesioni permanenti. I due, difesi dagli avvocati Giuliano Renzi e Piero Ippoliti, si trovano agli arresti domiciliari, come disposto dalla giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli, che ha convalidato l’arresto operato dalla polizia di Stato la notte tra il 5 e il 6 gennaio.

«Non era la prima volta»

Il 38enne vittima dell’aggressione, intanto, ha dato mandato all’avvocato Luca Greco per farsi assistere in qualità di parte offesa, nel procedimento giudiziario che vede il pm Davide Ercolani a coordinare le indagini.

Nei prossimi giorni, inoltre, il 38enne provvederà a depositare la querela nei confronti del 42enne, integrando anche atti precedenti che avrebbero visto protagonisti passivi alcuni membri della sua famiglia, che valuteranno se presentare autonome denunce per molestie e intimidazioni, subite nel corso degli ultimi mesi.

La gelosia

Secondo il riminese tuttora ricoverato in ospedale, infatti, quanto accaduto quella sera in via Casti sarebbe solo la punta dell’iceberg di una lunga serie di eventi. Tra lui e gli aggressori, in particolare con quello che ha materialmente perpetrato l’aggressione con la bottiglia rotta (mentre l’altro tratteneva la donna e, secondo quanto ricostruito finora, incitava a continuare a colpire) ci sarebbe stata una vecchia amicizia. Un legame molto stretto, che col passare del tempo si era logorato, in parte anche come conseguenza della nuova relazione che il ferito aveva con la donna, la stessa per la quale è esploso il folle litigio.

La gelosia, in effetti, si conferma essere stata al centro della violenta manifestazione di rabbia della notte prima dell’Epifania: nel corso di alcuni tira e molla tra il 38enne ferito e l’aggressore, la donna (una riminese 40enne, ex fidanzata del ferito) avrebbe avuto una liason col 42enne. Durante quella serata (in cui i tre si trovavano in stato di alterazione) nel rievocare episodi del passato e antiche ostilità, gli animi si sono surriscaldati fino ad arrivare a colpire in faccia con i vetri aguzzi il 38enne, causandogli lesioni permanenti e una perdita di oltre due litri di sangue, a seguito della recisione dell’aorta.

Determinante nel salvargli la vita, l’intervento della polizia che gli ha tamponato la ferita, insieme alla donna, che lo ha assistito fino all’arrivo dell’ambulanza. è probabile che il 38enne debba sottoporsi a un intervento chirurgico, in seguito al quale sarà possibile comprendere se le lesioni saranno effettivamente permanenti.

L’altra versione

Diverso il racconto dei fatti fornito dai due indagati; l’amico accusato di aver trattenuto la donna e incitato l’aggressore si è dichiarato totalmente estraneo ai fatti, mentre l’altro ha detto che il 38enne era caduto sui cocci durante la colluttazione e che le ferite se le era procurate così, aggiungendo di non essere consapevole che fosse ferito così gravemente.

