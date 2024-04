Rimini, botte, minacce e torte in faccia alla neo fidanzata dell’ex marito. Chiesto il rinvio a giudizio per 50enne

Perseguita la nuova compagna dell’ex marito, tanto da rimediare una denuncia per stalking e un divieto di avvicinamento. Ora il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto per una 50enne di origine croata (difesa dall’avvocato Matteo Paruscio) il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare è fissata nel mese di luglio davanti al gip Raffaella Ceccarelli.

L’aggressione

Secondo la denuncia, la persecuzione nei confronti della nuova fidanzata inizia nel 2020, ma è nell’estate dell’anno scorso (il 15 luglio) che si registrerebbe un cambio di passo, quando la stalker invia messaggi al figlio, che dopo la separazione ha preferito restare con il padre, in cui dice che entro un’ora la rivale sarebbe morta. Venti minuti dopo, al termine dell’ennesimo appostamento, attende che la donna scenda dall’auto per sferrarle un pugno in faccia. Nonostante l’intervento del ragazzo e dell’ex marito, non si calma e colpisce con un secondo cazzotto. Ma non basta: entrata nel bar dove l’aggredita si rifugia, le lancia contro un bicchiere e la colpisce al braccio. A questo punto la donna decide di farsi medicare le contusioni al volto, ma al pronto soccorso la attende un altro match con la rivale che, minacciandola di morte, la graffia al petto. A questo punto non resta che andare in Questura per formalizzare la denuncia e raccontare tre anni da incubo.

“Ti presento un’amica”

Tutto inizia quando l’attuale compagno, presenta le due donne. Dopo qualche giorno, la 50enne croata contatta la nuova compagna dell’ex marito con messenger e, da subito, inizia a inviarle parole offensive. L’attuale compagna spiega inoltre ai poliziotti che nonostante non reagisse alle provocazioni, in più occasioni, si accorge della presenza dell’indagata all’interno del bar dove lavora e che non esita a offenderla e mostrarle il dito medio. La donna racconta inoltre un episodio sicuramente meno grave degli altri, ma pur sempre fastidioso, quando in occasione del compleanno del ragazzo nel 2021, dopo avere ricevuto le solite minacce, viene colpita in faccia da una torta.